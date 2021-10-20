В Израиле выявили первый случай заражения новым потенциально опасным вариантом коронавируса

В Израиле выявили первый случай заражения потенциально более заразным вариантом дельта-штамма коронавируса AY.4.2, передает телеканал I24.

Положительный тест сдал 11-летний мальчик, вернувшийся в Израиль из Молдавии. Ребенка проверяли в аэропорту Бен-Гурион. По данным минздрава страны, мальчик после возвращения из-за границы находился на карантине и ни с кем не контактировал.

Ранее дельта– субвариант AY.4.2 был обнаружен в нескольких европейских странах. Как заявили британские ученые, на эту разновидность приходится уже почти 10% заражений в Великобритании. Новая мутация может являться причиной подъема заболеваемости в Соединенном Королевстве, предполагают они.

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона полагают, что новая вид дельта-штамма на 10-15% заразнее своего предшественника, который остается доминирующим в мире. Исследователи предупредили, что в случае подтверждения этих данных AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом за все время пандемии.

Между тем, как заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пока нет никаких доказательств того, что AY.4.2 распространяется легче своего предшественника.

Тель-Авив, Наталья Петрова

Тель-Авив. Другие новости 20.10.21

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