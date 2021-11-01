Медведев рассказал о пятой стадии пандемии в России

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев выделил несколько фаз пандемии коронавируса. По его мнению, Россия вошла в пятую фазу, для которой характерен новый подъем заболеваемости.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», – написал Медведев в своей статье для «Российской газеты». Число новых случаев растет на фоне большого объема тестирования людей, напомнил политик.

Он отметил, что война с вирусом будет долгой и требует новых решений и совместных действий от всех стран. Во время первой фазы, с декабря 2019 года до марта 2020-го мир не стремился вникать в ситуацию с заболеваемостью в Китае. Время было упущено, и вирус распространился по всем континентам.

«Второй урок пандемии: бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества. Поодиночке обречены на поражение все», – заявил зампредседателя Совбеза.

С середины марта до середины июня 2020 года продолжалась острая фаза, когда эпидемию переквалифицировали в пандемию. В третью фазу мир вошел летом прошлого года, и в это время большая часть бизнеса перестроилась на работу в удаленном формате.

С началом четвертой фазы зимой 2020-2021 годов заболеваемость снова пошла вверх, появились новые штаммы Covid-19. «Те, кто питал надежды на скорое преодоление болезни и возвращение к нормальной жизни, были вынуждены расстаться с иллюзиями», – написал Медведев.

Он напомнил, что пандемии пострадали и экономически мощные страны, и слабые. Повлиять на ситуацию возможно только через достижение коллективного иммунитета глобального масштаба, хотя с этим «готовы согласиться правительства далеко не всех государств».

Напомним, в течение последних недель в России регистрируют рекордное за время пандемии число заболевших и летальных исходов. Так, 31 октября выявили новый максимум больных Covid-19 за сутки – 40 993 человека.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.10.21

Новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заболели почти 41 тыс. человек. / И вновь рекорд: в Свердловской области 711 новых заболевших Covid-19. / На Южном Урале умерли более 5,5 тысяч больных ковидом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»