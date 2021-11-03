У победивших Covid-19 все чаще находят сахарный диабет

Коронавирус может поражать поджелудочную железу и вызывать приобретенный сахарный диабет. Клетки оказываются под ударом не только вируса, но и иммунитета, борющегося с Covid-19.

«Американские ученые доказали, что коронавирус может вызывать поражение клеток, которые продуцируют инсулин – гормон, необходимый для регуляции уровня глюкозы в крови. Это приводит к диабету I типа», – сказал врач Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном».

Эксперты предупредили, что чаще сахарный диабет развивается у пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса. И таких случаев становится все больше.

«Сейчас же случаев, когда люди, у которых уровень глюкозы был в норме, после перенесенного коронавируса обнаруживают, что у них сахар 10 и выше, стало много», – добавил врач.

Ранее врачи предупредили, что перенесенный Covid-19 может стать пусковым фактором для развития деменции и болезни Альцгеймера при малейших изменениях в головном мозге. Так, в США в 2020 году умерли на 42 тыс. пациентов с болезнью Альцгеймера (или на 16%) больше, чем умирает ежегодно.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.11.21

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