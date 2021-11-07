В России впервые за пять дней выявили менее 40 тысяч больных Covid-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 39 165 новых случаев Covid-19. Четыре предыдущих дня число заболевших превышало 40 тыс. человек. Количество летальных исходов за сутки составило 1 179, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Всего в стране выявлены 8 795 095 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 246 814 человек», – говорится в сообщении оперштаба.

Антилидерами по суточной заболеваемости коронавирусом остаются Москва (+4975) и область (+3297). Почти на две тысячи случаев, чем в столице, выявили в Санкт-Петербурге (2551), и на три тысячи – в Самарской области (1695). Замыкает пятерку антилидеров Воронежская область, где за сутки выявили 796 новых больных Covid-19.

Регионами с наименьшими темпами суточного прироста стали Калмыкия – 0,14%, Республика Алтай – 0,18%, Камчатка – 0,22%.

Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов выросло до 7 561 978 человек, из них 26 806 человек выписали из больниц за минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.11.21

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