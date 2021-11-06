В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных коронавирусом

В России за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 41 335. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 8 755 930, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Четвертый день подряд число новых случаев заражения превышает 40 тысяч. Суточный прирост составляет 0,47%. Минимальные темпы заболеваемости наблюдаются в Калмыкии (0,14%), на Алтае и Камчатке (по 0,22%), а также в Тыве (0,24%).

По числу новых инфицированных лидирует по-прежнему столица, где за последние 24 часа выявили 6 880 человек с Covid-19. Санкт-Петербург и Московская область почти сравнялись по этому показателю: в северной столице обнаружили 3 138 заболевших, в Подмосковье – 3085.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за минувший день выросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии в РФ умерли 245 635 пациентов. 98 человек с ковидом скончались в Москве, 86 летальных случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге, 49 – в Московской области, 46 – в Краснодарском крае, по 41 – в Ставропольском и Пермском краях.

7 535 172 переболевших выписаны из больниц за весь период, в том числе 29 201 – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.11.21

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