По 70 запросов в день: россияне рванули за границу прививаться

Россияне активно покупают вакцинные туры в Европу, чтобы потом путешествовать по всему миру. С сентября спрос на поездки за прививкой в Сербию вырос в три раза, в Хорватию – в десятки раз, пишет «Вестник АТОР».

Участники рынка заявили, что число запросов на вакцинные туры заметно выросло за полтора месяца существования услуги. Некоторые турфирмы продают около 100 туров в неделю, другие получают по 60-70 заявок ежедневно.

Чаще всего за прививкой в другие страны едут люди среднего возраста. Пожилые клиенты прививаются иностранной вакциной, чтобы навещать детей и внуков в Европе.

«Людям среднего возраста импортная вакцина нужна для деловых поездок за границу. Зарубежную прививку хотят люди, планирующие путешествия в страны, где пока не признаны российские вакцины. Для спортсменов это открывает возможность участия в международных соревнованиях», – рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Как сообщал «Новый День», вакцинные туры за рубеж появились в середине сентября на фоне длительной регистрации российских препаратов от коронавируса во Всемирной организации здравоохранения. Самыми популярными на старте стали прививочные туры в Сербию и Германию.

Привитых «Спутником V» туристов впускают только в европейские Хорватию, Грецию, Кипр, Эстонию, Болгарию. Большинство западных государств открыли границы только для привитых препаратами, одобренными ВОЗ и Европейским агентством по медикаментам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.11.21

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