В России появились «вакцинные» туры за рубеж

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что туроператоры начали предлагать российским туристам «вакцинные» туры за рубеж, чтобы путешественники могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), – сообщает Интерфакс.

Майя Ломидзе рассказала, что задержка с признанием российских вакцин ВОЗ подталкивает некоторые группы россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира.

«Туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров – Сербия и Германия», – сообщила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе сообщила, что в основном запросы на подобные «вакцинные» туры поступают от «россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам (родственники, близкие партнеры, учеба), по делам бизнеса, а также от тех, кто хочет обеспечить себе выезд в качестве туриста в страны Евросоюза».

По данным АТОР наибольшим спросом у россиян пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Кроме того, это направление для россиян безвизовое, есть регулярное авиасообщение.

Если говорить о турах в Германию, то самостоятельно записаться на прививку или приехать на место вакцинации без предварительной записи через туроператора иностранным гражданам нельзя. В Германии это правило касается даже объекта размещения, поэтому бронь необходимо сделать только через туркомпанию.

Следует напомнить, на прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение «Спутника V» до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины пока не называются.

Среди европейских стран «Спутник V» признают Хорватия, Кипр, Греция, Болгария и Эстония. Остальные страны ЕС разрешают въезд туристам, которые привились препаратами, одобренными ВОЗ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.09.21

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