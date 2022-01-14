Российские туристы смогут привиться в Турции иностранными вакцинами

Иностранные туристы смогут привиться от коронавируса в Турции используемыми в стране вакцинами. Сделать это можно за плату. Иностранцам доступны только две вакцины – Pfizer/BionTech и китайская Sinovac. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Минздрава Турции. Многие клиники в Стамбуле и Анталье уже готовы принимать российских туристов на вакцинацию.

Ранее привиться от ковида в Турции можно было только россиянам с видом на жительством в этой стране, а теперь и туристам, но за деньги.

На вакцинацию не нужно записываться заранее, а из документов потребуется только загранпаспорт. «Тем не менее, на практике, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски», – отметили в АТОР.

Туристы, начиная с 18 лет, как в частных, так и в государственных клиниках Турции могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer / BionTech или китайскую Sinovac. Каждый укол обойдется в 400 турецких лир (около 2,2 тыс. рублей).

Данные туриста уже после введения первого компонента будут внесены в государственную информационную систему eNabiz, а сам он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе. Таким образом, с таким документом путешественник может, при наличии визы, совершать поездки по Европе, посещать кафе, рестораны, театры, музеи и другие общественные места.

При этом, в АТОР ожидают, что особый интерес у российских туристов может вызвать возможность получить в Турции бустерную дозу Pfizer / BionTech в Турции после двух доз «Спутника V», поскольку такое сочетание тоже дает европейский «зеленый пропуск».

По мнению туроператоров, на рынке вакцинных туров Турция сможет занять около 20%. Компании, которые сейчас предлагают прививочные туры в Грецию, Сербию и другие страны, большой интерес проявляют к возможностям вакцинации в Стамбуле, указали в ассоциации.

Москва, Наталья Петрова

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