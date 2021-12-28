Россияне заплатили более 300 млн рублей за вакцинные туры за рубеж

Россияне потратили 310 млн рублей на возможность привиться иностранной вакциной от коронавируса. Всего с сентября вакцинные туры купили более шести тысяч человек, пишет «Вестник АТОР».

Порядка 99% поездок для вакцинации за рубежом приходится на Хорватию. В общем объеме продаж на Хорватию приходятся 40% прививочных туров, на Грецию – 35%, на Сербию – 25%. Одной из причин популярности именно Хорватии стала бесплатная вакцинация разными препаратами: Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Напомним, вакцинные туры появились в связи с тем, что российские вакцины остаются непризнанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). За границей россияне делают прививку однокомпонентной вакциной, которая дает возможность путешествовать в страны, не одобрившие препараты от Covid-19 из России.

Москва, Наталья Рязанова

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