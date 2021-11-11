Глава думского комитета сравнил ущерб от фейков о прививках с вредом от Covid-19

Вред от недостоверной информации о вакцинации от коронавируса сопоставим с ущербом, нанесенным самим вирусом, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов. Он назвал обилие фейковых сообщений о Covid-19 и вакцинации цифровой пандемией.

«Кроме вирусной пандемии, у нас есть еще и цифровая пандемия. Огромное количество фейков, которые сейчас запущены в интернете. И чтобы дать возможность нашим коллегам эффективно бороться – не надо морочить людям голову», – цитируют Хубезова «Известия».

Врачам приходится сражаться не только с вирусом, но и невежеством, «недостойным нашей страны». Глава думского комитета призвал бороться с распространением фейков о прививках от коронавируса.

Как сообщал «Новый День», москвичка поверила фейковому совету из соцсети и намеренно заразила себя и родных коронавирусом. В результате ее поступка сама женщина умерла, отказавшись от лечения, а ее девятилетняя дочь оказалась в реанимации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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