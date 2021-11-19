AstraZeneca подаст в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины от Covid-19

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca собирается подать заявку в российский Минздрав на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранным производителям вакцин от Covid-19 для признания их препаратов в России нужно направить заявку в Минздрав РФ, и пока подать такую заявку намерена AstraZeneca.

В сентябре стало известно, что российская компания «Р-Фарм» начала производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта.

Весной этого года почти два десятка стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за побочного эффекта – несколько привитых человек скончались от тромбоза. Как выяснили ученые, опасный побочный эффект возникает примерно в одном случае из 100 тысяч.

Москва, Наталья Петрова

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