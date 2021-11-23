Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Россия и Венгрия достигли договоренности о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что на подходе еще несколько стран.

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает… Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств», – сказал глава российского внешнеэкономического ведомства на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Лавров сообщил, что Москва ведет предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от Covid-19. По его словам, Брюссель показал политическую волю к урегулированию этого вопроса. Сейчас, отметил министр, решаются отдельные технические и правовые вопросы, в том числе обеспечение защиты персональных данных и технологической совместимости процедур.

Москва, Наталья Петрова

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