«Есть хотя бы политическая воля»: Лавров оценил диалог с ЕС о признании сертификатов вакцинации

Российская сторона ведет предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Брюссель продемонстрировал политическую волю к урегулированию этого вопроса.

«Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей поддержке, конечно, внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», – рассказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (цитата по ТАСС), отметив, что со стороны ЕС «вроде политическая воля продемонстрирована, продекламирована».

По словам министра, в настоящее время решаются отдельные технические и правовые вопросы, в том числе обеспечение защиты персональных данных и технологической совместимости процедур.

Глава внешнеполитического ведомства России подтвердил готовность Москвы продолжать прагматичный диалог в этом направлении и выразил надежду, что от ЕС не будет затягивания этого процесса «с признаком политизации».

По его словам, Москва надеется, что после взаимного признания сертификатов вакцинации с Евросоюзом решение о въезде россиян будут принимать его отдельные страны-члены.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там займутся этой же темой.

Надо отметить, что в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса, но ни одна из них не одобрена в ЕС. В начале августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила задержку с регистрацией российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе нехваткой достоверных данных о безопасности российского препарата. «Заявка в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы», – заявила тогда фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Вместе с тем, Москва уверяет, что регулятору поданы все необходимые документы. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью «Известиям» обвинил Брюссель в политизации вопроса признания российских вакцин. На политизированность затягивания процесса регистрации российских препаратов на Западе сегодня указал и Сергей Лавров. «Насчет «Спутника V» Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдет процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения», – отметил министр.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.21

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