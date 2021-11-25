В России третий день регистрируется менее 34 тыс. новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 796 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 238 больше, чем днем ранее. Третий день подряд суточный прирост заболевших не превышает 34 тыс. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 9 468 189 случаев Covid-19.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 3349. Суточная заболеваемость в столице выросла на 32,2% по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 2533 случая заражения – минимум за два месяца. Вслед за Москвой идут Санкт-Петербург (1538 заболевших), Подмосковье (1483), Самарская область (1215) и Краснодарский край (790).

За вчерашний день в России зарегистрировано 1238 случаев смерти среди больных коронавирусной инфекцией – на два меньше, чем накануне. Общее число жертв достигло 269 057.

В тройку регионов – лидеров по уровню ковидной смертности за последние сутки вошли Москва ( 92 летальных исхода), Петербург (65) и Московская области, где скончались 60 человек.

В то же время за сутки выписаны после выздоровления 38 450 пациентов с коронавирусом, а за все время пандемии – 8 164 826 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 222,3 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 561 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 852 751 человек.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по итогам минувшей недели заболеваемость Covid-19 в стране упала на 6,1% и составила 175,6 на 100 тысяч населения. Снижение роста числа случаев заражения продемонстрировали 33 региона, а в трех регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – оно было наиболее существенным. При этом среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в пяти регионах – Новгородской, Амурской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму.

Москва, Наталья Петрова

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