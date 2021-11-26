ВОЗ экстренно обсудит новый потенциально опасный штамм коронавируса. Британия и Израиль вводят меры предосторожности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу срочное совещание из-за выявленного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Эксперты организации обсудят, можно ли считать эту разновидность «вызывающим интерес» или «вызывающим беспокойство», рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, признав, что ВОЗ пока мало знает о новом штамме и сейчас собирает информацию. По ее словам, по итогам обсуждения ВОЗ присвоит новому варианту коронавируса греческое имя.

Кроме того, в повестке встречи вопрос о влиянии B.1.1.529 на вакцины и препараты для лечения Covid-19

«Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. Обеспокоенность заключается в том, что когда так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», – отметила Мария Ван Керхов. При этом она предостерегла от резких реакций, особенно в отношении Южной Африки.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в граничащей с ЮАР Ботсване нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации. По мнению специалистов, это делает его потенциально более заразным, чем дельта-вариант. Кроме того, новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка.

В Ботсване обнаружили троих заразившихся вариантом B.1.1.529. В ЮАР зарегистрированы 22 случая инфицирования. Новый штамм также выявили в Гонконге – этот вариант нашли у человека, вернувшегося с континентальной части Китая.

Между тем ученые призвали не беспокоится чрезмерно из-за B.1.1.529: беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

Тем временем Великобритания в качестве меры предосторожности с 26 ноября приостанавливает авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами – Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини – после обнаружения в регионе штамма B.1.1.529. Британцы по возвращении из них должны будут пройти 10-дневный карантин.

Власти Израиля в срочном порядке рассматривают возможность прекращения полетов из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини в Израиль и обратно. Эти государства внесены в «красный список» стран с наибольшим риском заражения коронавирусом, передает «Интерфакс». Возвращающимся оттуда израильтянам необходимо будет пройти карантин от 7 до 14 дней, даже если они привиты. А иностранцам въезд в Израиль из этих стран будет и вовсе запрещен.

Москва, Наталья Петрова

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