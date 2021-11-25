Ученые обнаружили более опасный штамм коронавируса

В Африке и Китае обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более опасным, чем «дельта». Об этом сообщает Daily Mail.

Вариант вируса под научным названием B.1.1.529 выявили в Ботсване, граничащей с ней Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Гонконге. В первой стране обнаружили троих заболевших, во второй – шесть, а в Гонконге новый штамм выявили у человека, вернувшегося с континентальной части Китая.

По мнению экспертов, комбинация из 32 мутаций варианта B.1.1.529 делает его значительно более опасным для больного, чем «дельта». Кроме того, новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка.

При этом ученые поспешили успокоить мировое сообщество и призвали не беспокоится чрезмерно из-за B.1.1.529. Дело в том, что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

В настоящее время в мире доминирует штамм «дельта» (AY.4.2), в том числе в России. Помимо этого, в РФ было выявлено три случая варианта «мю» и один – «лямбда».

Лондон, Зоя Осколкова

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