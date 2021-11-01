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Понедельник, 1 ноября 2021, 11:40 мск

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В России штаммом «мю» коронавируса заразились три человека

В Роспотребнадзоре рассказали о штаммах коронавируса, которые сейчас распространены на территории страны. Доминирующим остается вариант «дельта».

Как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, штамм «дельта» бушует во всем мире, им же чаще всего заражаются и в РФ.

При этом в России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса «лямбда» и три случая – вариантом «мю». Оба варианта патогена были впервые обнаружены в Южной Америке.

Напомним, штамм «дельта» считается более заразным. К тому же эффективность вакцин к этому варианту коронавируса снижена. По словам биологов, именно мутации коронавирусной инфекции мешают появлению коллективного иммунитета.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.11.21

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