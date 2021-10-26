Биолог: мутации Covid-19 мешают коллективному иммунитету

Мутации коронавируса и низкие темпы вакцинации стали причинами того, что коллективный иммунитет в России не проявился, заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По ее мнению, от этих же факторов зависит развитие ситуации.

Анча Баранова отметила, что россиянам нужно ревакцинироваться, если они сделали прививку до того, как дельта-штамм стал доминирующим. Но за вторым курсом вакцины граждане обращаются реже, чем за первыми двумя дозами.

«Темпы вакцинации в России невелики. Начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», – пояснила биолог в беседе в РИА «Новости».

Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев заявил, что уровень коллективного иммунитета в России едва преодолел 40%. Чтобы добиться 60% привитого населения, нужно как минимум два месяца, то есть устойчивый иммунитет в обществе не успеет сформироваться до 1 декабря. Настоящая долговременная вакцина появится через 4-5 лет после тщательных испытаний и исследований.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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