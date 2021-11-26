Европа закрывается от Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Еврокомиссия предложит закрыть авиасообщение с югом Африки в связи с выявлением там нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть опаснее варианта «дельта» из-за большого числа мутации. Возможность введения такой превентивной меры анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия в тесной координации со странами-членами (Евросоюза – прим. ред.) предложит экстренно остановить полеты из южноафриканского региона из-за варианта B.1.1.529, вызывающего беспокойство», – написала она в своем твиттере.

Между тем ряд стран Европы не стали дожидаться централизованного решения по линии ЕС и закрыли полеты либо только из ЮАР, либо из нескольких стран южной части Африки.

Только что правительство Франции объявило о немедленной приостановке рейсов в страну из семи южноафриканских стран, включая Южную Африку, передает Le Figaro.

Ранее сегодня об ограничении авиасообщения с ЮАР объявили Нидерланды и Германия. Власти Нидерландов ввели запрет на полеты из Южно-Африканской республики с 12:00 сегодняшнего дня. Прибывшие в страну до этого времени пассажиров обязали пройти карантин.

Германия ограничит авиасообщение с ЮАР в ночь на субботу, 27 ноября. При этом будет разрешены вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории этой страны.

Власти Италии запретили въезд в страну для граждан, находившихся в семи южноафриканских странах – ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини – в течение последних 14 дней.

Чехия с 27 ноября запретит въезд для иностранцев, которые находились более 12 часов за последние 14 дней в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике, Замбии.

Ранее Великобритания приостановила авиасообщение с шестью странами юга Африки. Британцы по возвращении из них должны будут пройти 10-дневный карантин. Власти Израиля внесли семь южноафриканских государства, в том числе ЮАР, в «красный список» стран с наибольшим риском заражения коронавирусом и запретили своим гражданам их посещение. Возвращающимся оттуда израильтянам необходимо будет пройти карантин от 7 до 14 дней, даже если они привиты.

Тем временем, в посольстве России в ЮАР заявили, что отслеживают ситуацию с новым штаммом коронавируса, однако пока не считают нужным рекомендовать гражданам России отказаться от поездок в ЮАР, передает ТАСС. Вместе с тем дипломаты призвали находящихся в ЮАР россиян носить маски, избегать места массового скопления людей и пользоваться антисептиками.

Напомним, ВОЗ созывает в пятницу, 26 ноября, экстренное совещание из-за выявленного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Новый вариант коронавируса был обнаружен в Ботсване, Южной Африке, Израиле и в Гонконге. В африканских странах штамм B.1.1.529 выявили у более 80 человек. Только в ЮАР этот вариант коронавируса подтвержден у 77 человек, еще четыре случая обнаружены в Ботсване. В Европе и в России, судя по заявлениям властей и эпидемиологов, новый штамм пока не обнаружен.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 содержит 32 мутации. По мнению ученых из Великобритании, это делает его потенциально более заразным, чем дельта-вариант. Кроме того, новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. Специалисты предполагают, что штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. В ВОЗ на этом фоне заявили, что информации о новом варианте пока мало, однако он вызывает озабоченность. Иследования новой разновидности коронавируса продолжаются.

Обновлено в 15:14

На фоне новостей о выявлении нового, потенциально более опасного штамма коронавируса B.1.1.529 фондовые рынки европейских стран демонстрируют заметное падение в пределах от 2,9% до 3,8%. Также снижаются мировые цены на нефть. Новая волна распродаж акций не обошла российский фондовый рынок. Падает и российский рубль.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 снижался на 2,8%, до 468,25 пункта. Цены на январские фьючерсы на нефть марки Brent к 15:08 мск упали на 5,83%, до 77,42 доллара за баррель, на WTI – на 6,26%, до 73,21 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE Future.

Индекс Московской биржи к этому времени снизился на 2,65%, до 3843,12 пункта, а индекс РТС потерял 3,76%, упав до 1 606,06 пункта. Доллар вырос почти на 80 копеек, до 75,47 рубля, а евро подорожал на 1,45 рубля, до 85,19 рубля.

Брюссель, Наталья Петрова

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