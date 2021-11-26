В Израиле выявили больного со штаммом Covid-19 из Южной Африки

Специалисты подтвердили случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529 у жителя Израиля. Правительство призвало экстренные службы быть готовыми к действиям в режиме ЧС, пишет The Jerusalem Post.

Принадлежность штамма подтвердилась поздним вечером 25 ноября. мутировавший вирус нашли у туриста, вернувшегося из Малави. Уже утром премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что страна находится «на грани чрезвычайной ситуации».

«Мы проводили национальные учения «Омега» для нового сценария событий с особо смертельным вариантом. Именно в такой ситуации мы сейчас находимся», – цитирует издание главу кабмина. Учения проводились для отработки действий в случае новой массовой вспышки Covid-19.

Напомним, в Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили новый штамм коронавируса, который потенциально сочли более опасным, чем вариант «Дельта». Всемирная организация здравоохранения созвала срочное совещание по этому вопросу.

Великобритания и Израиль с 26 ноября ввели карантинные меры для всех, кто прибыл из Южноафриканских стран. Британские компании приостановили полеты в Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини, в Израиле этот вопрос также обсуждается.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»