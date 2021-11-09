Дельта-штамм может уходить от антител и вызывать тяжелые формы Covid-19

Пациенты тяжелее переносят коронавирус дельта-штамма, потому что эта мутация способна ускользать от антител. И это лишь одно из его отличий от базового варианта Covid-19, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Мутация «дельта» отличается и по скорости передачи от человека к человеку, и по реакции на нейтрализующие антитела внутри организма, следует из доклада инфекциониста на Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител. И он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода», – цитирует Чуланова РИА «Новости».

Напомним, Владимир Чуланов рассказал об изменении возрастной структуры больных коронавирусом из-за дельта-штамма. Ранее легко переносившие Covid-19 дети стали болеть чаще и в более тяжелой форме.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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