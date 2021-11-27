Штамм «Омикрон» Covid-19 проник в Германию и Чехию

Медики в Германии и Чехии нашли у жителей штамм коронавируса «Омикрон». Заболевших посадили на карантин, чтобы исключить контакты с другими людьми.

«Омикрон» уже прибыл в Германию. Несколько мутаций, характерных для него обнаружены прошлой ночью у репатрианта из Южной Африки», – написал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе в Твиттере.

Заболевшего изолировали, а его анализы заново проверяют, чтобы убедиться, каким штаммом он заразился.

Жительница Чехии привезла «Омикрон» из Египта, рассказал представитель чешского Минздрава Даниэл Кэппл. Она стала первым пациентом в стране, у которого нашли новую разновидность Covid-19. По данным ТАСС, жительница города Либерец была за границей по турпутевке.

Медики в Нидерландах выявили новых коронавирус у 61 человека, прибывшего из Южной Африки, пишет Reuters. У всех взяли пробы, чтобы понять, каким именно штаммом заражены прибывшие.

Напомним, ряд стран, в числе которых Россия, приостановили авиасообщение со странами Южной Африки, руководство Евросоюза рассматривает этот вопрос. Израиль, Франция, Нидерланды, Великобритания, Германия запретили компаниям совершать рейсы в южноафриканские страны.

Берлин, Наталья Рязанова

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