Штамм «Омикрон» Covid-19 проник в Германию и Чехию

Медики в Германии и Чехии нашли у жителей штамм коронавируса «Омикрон». Заболевших посадили на карантин, чтобы исключить контакты с другими людьми.
«Омикрон» уже прибыл в Германию. Несколько мутаций, характерных для него обнаружены прошлой ночью у репатрианта из Южной Африки», – написал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе в Твиттере.
Заболевшего изолировали, а его анализы заново проверяют, чтобы убедиться, каким штаммом он заразился.
Жительница Чехии привезла «Омикрон» из Египта, рассказал представитель чешского Минздрава Даниэл Кэппл. Она стала первым пациентом в стране, у которого нашли новую разновидность Covid-19. По данным ТАСС, жительница города Либерец была за границей по турпутевке.
Медики в Нидерландах выявили новых коронавирус у 61 человека, прибывшего из Южной Африки, пишет Reuters. У всех взяли пробы, чтобы понять, каким именно штаммом заражены прибывшие.
Напомним, ряд стран, в числе которых Россия, приостановили авиасообщение со странами Южной Африки, руководство Евросоюза рассматривает этот вопрос. Израиль, Франция, Нидерланды, Великобритания, Германия запретили компаниям совершать рейсы в южноафриканские страны.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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