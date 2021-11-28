В России 1224 пациента с Covid-19 умерли за сутки

Суточная смертность от коронавируса в России составила 1224 летальных случая. Число больных Covid-19 за последние 24 часа увеличилось на 33 548 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего по стране за время пандемии 9 570 373 человека заразились Covid-19, а 272 755 человек умерли.

Суточная заболеваемость в Москве снизилась с 3430 случаев накануне до 3086, а в Санкт-Петербурге, напротив, выросла с 1879 до 2072 выявленных случаев. В пятерке антилидеров среди регионов по числу заболевших за сутки также Подмосковье (+2046), Самарская (+974), Воронежская (+754) области.

Челябинская область вырвалась на третье место по числу победивших Covid-19, обогнав Северную столицу. Лидером осталась Москва – 4138 выписанных по выздоровлению за сутки, на втором месте Подмосковье – 1842. В Челябинской области за 24 часа выписали 1480 человек, в Петербурге – 1082, Самарской области – 989 человек.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 36 494 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 237 465 человек», – добавили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, число больных коронавирусом в мире превысило 260 млн человек. На 28 ноября выявлены 261 073 917 случаев Covid-19, из них 426 355 – за минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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