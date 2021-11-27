В России выявили 33 946 новых случаев Covid-19 за сутки

Еще 33 946 новых больных коронавирусной инфекцией выявили по всей России за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 9,5 млн человек, рассказали в национальном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения отмечены во всех 85 регионах. «В стране нарастающим итогом выявлено 9 536 825 человек. За сутки зафиксировано 1 239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 271 531 человек», – добавили в оперштабе.

За минувшие сутки больше всего новых больных выявили в Москве (3430) и области (1867), Санкт-Петербурге (1879), Самарской (1056) и Воронежской (759) областях. Наименьшее число новых случаев зарегистрировано на Чукотке (8), в Ненецком АО (14) и в Калмыкии (26).

Порядка 8,24 млн человек выздоровели после Covid-19 в России за весь период пандемии. За последние сутки выписаны 36 494 победивших коронавирус россиян.

При минимальных цифрах заболеваемости Covid-19 в Калмыкии выявили гонконгский грипп у более 1,3 тыс. детей разного возраста. Принадлежность штамма вируса подтвердил Роспотребнадзор. В регион отправили дополнительных специалистов.

Власти анонсировали выход в гражданский оборот вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей в возрасте 12-17 лет. Препарата будет доступен россиянам через три недели.

Москва, Наталья Рязанова

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