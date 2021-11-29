Уже почти по всей Европе: омикрон-штамм нашли еще в пяти странах

Власти Португалии подтвердили 13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса внутри страны. игрок футбольного клуба из Лиссабона вернулся из Южной Африки, а вскоре у него и 12 его товарищей нашли Covid-19. Все случаи были официально зарегистрированы 29 ноября, пишет Reuters.

Сразу шесть больных штаммом «Омикрон» выявили в Шотландии. Причем, некоторые заразившиеся не выезжали из страны и не контактировали с людьми, посетившими Южную Африку. Медики продолжают отслеживать контакты всех больных, но допускают, что пока не нашли первоисточник. Все заболевшие находятся в изоляции, никого из них не понадобилось везти в больницу.

В Италии число случаев заражения омикрон-штаммом Covid-19 увеличилось до четырех: заболели члены семьи первого пациента. Тест на коронавирус у жены и обоих детей оказался положительным, анализ показал ту же разновидность вируса. Супруги были привиты и пока легко переносят болезнь.

Первые заболевшие могут быть и в Финляндии. Специалисты все еще проверяют кровь у двух туристов, вернувшихся из-за границы. У обоих тест на Covid-19 был положительным, а вот штамм еще не уточнили.

Австрия также присоединилась к числу стран, в которых выявили первые случаи омикрон-штамма коронавируса. Житель Тироля сдал положительный тест Covid-19, а проверка показала заражение именно новым вариантом из Южной Африки.

Ранее сообщалось о проникновении штамма в 23 страны, включая девять на Африканском континенте. На фоне быстрого распространения омикрон-штамма в мире Австралия отменила открытие границ после ужесточения антиковидных мер. Ранее власти страны рассматривали вариант ослабить ограничения и приостановить сообщение с южноафриканскими странами.

Напомним, в России пока не выявили ни одного случая заражения штаммом «Омикрон». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что сообщение с Южной Африкой приостановлено, но более жесткие меры пока не будут вводиться.

«Это будет зависеть от выводов, которые сделают ученые: насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Лиссабон, Наталья Рязанова

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