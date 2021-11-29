Япония закрыла границы из-за омикрон-штамма Covid-19

Власти Японии вслед за Израилем объявили о закрытии страны для иностранцев. новые правила начнут действовать с 30 ноября и отменять все сделанные ранее послабления для граждан других государств, передает Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новых антиковидных мерах и сослался на быстрое распространение омикрон-штамма по всему миру.

Накануне Израиль закрыл границы для всех иностранцев, хотя изначально рассматривал вариант с ограничениями для путешественников из южноафриканских стран. Власти Австралии обсуждают аналогичную меру – в стране выявили первых больных с коронавирусом штамма «Омикрон». На данный момент 31 страна в мире так или иначе ограничила сообщение со странами Южной Африки из-за угрозы распространения нового штамма.

Первые случаи заражения новым штаммом Covid-19 зарегистрировали в девяти южноафриканских странах, а также в Гонконге, Израиле, Германии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде, Дании, Чехии, Франции, Италии, Нидерландах.

Специалисты предположили, что омикрон-штамм более заразен, чем его предшественник, но ВОЗ пока не подтвердила эти данные. Организация отнесла его к «вариантам, вызывающим интерес».

Токио, Наталья Рязанова

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