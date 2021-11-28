Израиль первым полностью закрыл границы из-за штамма «Омикрон»

Власти Израиля объявили о временном закрытии границ для всех иностранцев из-за риска распространения южноафриканского штамма коронавируса. Решение принято на ночном заседании правительства, пишет Reuters.

Министры собрались для обсуждения, какие антиковидные меры снова введут в стране. Итогом стало решение на 14 дней запретить въезд иностранцев в Израиль. Запрет начнет действовать в полночь 28 ноября.

Гражданам страны запретили посещать 50 африканских стран, в числе которых ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик. Всех прибывающих оттуда, даже полностью вакцинированных, обязали соблюдать карантин, а недавно вернувшихся проверят на Covid-19. Израильским спецслужбам снова разрешили отслеживать контакты зараженных граждан через данные мобильных телефонов.

При этом власти Израиля допустили, что больные штаммом коронавируса «Омикрон» есть уже в каждой стране, просто их еще не везде выявили.

Напомним, израильские медики зарегистрировали внутри страны один случай заражения омикрон-штаммом Covid-19. Анализы еще семи человек проверяют – у них подозревают новый штамм.

Власти Великобритании, Италии, Германии и Чехии подтвердили проникновение в их страны новой мутации коронавируса. Австралия ввела для своих граждан 14-дневный карантин, если они вернулись из южноафриканских стран. А Швейцария добавила в «красный» список Великобританию, Чехию, Нидерланды, Египет и Малави, чтобы снизить риск распространения нового штамма на своей территории.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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