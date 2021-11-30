Смертность от Covid-19 в России опять пошла в рост

В России за минувший день выявлено 32 648 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальное значение с середины октября, когда сообщалось о 32 196 заразившихся.

При этом суточная смертность от Covid-19 на протяжении немногим больше трех недель превышает отметку 1200 летальных случаев. За последние 24 часа в стране умерли 1229 пациентов с ковидом – это на 20 больше, чем накануне. Смертность от коронавируса снова пошла в рост после трех дней снижения.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России достигло 9 636 881, скончались 275 193 человека. За сутки выздоровели 33 442 человека, всего с начала пандемии – 8 329 253 человека.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 2788. Вслед за столицей идут Московская область – 2215, Санкт-Петербург – 2103, Самарская область (908) и Воронежская (742) области.

Наибольшее количество смертей в Москве – 97, в Санкт-Петербурге – 69 и в Подмосковье – 50.

Минимальные темпы суточного прироста заболеваемости отмечены в Калмыкии – 0,08%, в Республике Алтай – 0,13% и в Москве – 0,14%. Средний темп прироста инфицированных в целом по стране составил 0,34%.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 224,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 369 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 768 641 человек.

Москва, Наталья Петрова

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