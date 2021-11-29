Смертность от коронавируса в России снижается третий день подряд

В России за минувший день скончались 1209 пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель смертности снижается третьи сутки подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19. За все время жертвами пандемии в РФ стали 273 964 больных ковидом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 – 33 860 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 562 (7,6%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении. За все время пандемии в стране зарегистрировано 9 604 233 случаев заболевания.

Средний темп прироста инфицированных составил 0,35%. Среди регионов по числу новых заражений лидирует по-прежнему Москва – в столице за последние 24 часа выявили 3434 заболевших. Московская область (+2236 больных) в этот раз находится на второй строчке среди антилидеров, затем идет Санкт-Петербург (+2181).

8 295 811 успешно справились с болезнью, в том числе 27 700 выписано из российских больниц по выздоровлении за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 785 055 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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