Пожилых греков, отказавшихся от вакцинации, будут штрафовать каждый месяц

Не привившихся от коронавируса жителей Греции старше 60 лет будут штрафовать ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Греки старше 60 лет, которые еще не вакцинировались, должны до 16 января записаться на прием и получить первую дозу вакцины, или же им придется каждый месяц платить административный штраф в размере 100 евро», – цитируют главу греческого кабмина местные СМИ.

Ранее в Греции тем, кто не поставил прививку, запретили посещать общественные места в помещениях. При этом даже наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не станет пропуском в рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы.

Тем временем, в Австрии подготовили законопроект об обязательной вакцинации и штрафах за отказ прививаться. За первый отказ сделать прививку австрийцам придется заплатить 3600 евро, за повторный – 7200 евро.

Россиянам не придется платить штрафы за отказ от прививки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил, что в Кремле не планируют введение подобных мер.

Афины, Зоя Осколкова

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