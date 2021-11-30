Россия отказалась вводить штрафы для антипрививочников

Россиянам не придется платить штрафы за отказ прививаться от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил, что в Кремле не планируют введение подобных мер.

Напомним, в Австрии подготовили законопроект об обязательной вакцинации и штрафах за отказ прививаться. За первый отказ сделать прививку австрийцам придется заплатить 3600 евро, за повторный – 7200 евро.

На вопрос о возможности введения наказания для антипрививочников в России представитель Кремля ответил однозначно. «Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в ряде регионов вакцинацию от Covid-19 сделали обязательной для граждан старше 60 лет. Наказание за отказ привиться не предусмотрено. Однако главврач ковидария в госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге Олег Забродин назвал цифру в 95%, говоря о числе непривитых пациентов реанимаций.

Москва, Наталья Рязанова

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