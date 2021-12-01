В России выявили менее 33 тыс. новых заболевших Covid-19 второй день подряд

В России за минувшие сутки выявлено 32 837 заразившихся коронавирусом. Это на 0,6% больше, чем накануне (33 648), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Второй день подряд суточный прирост заболеваемости не превышает 33 тыс. случаев. Также за 24 часа зарегистрировано 1226 случаев смерти от коронавируса. Выписаны после выздоровления 35 679 человек.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 9 669 718 случаев коронавируса, 276 419 пациентов скончались, победили болезнь 8 364 932 человека.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее число новых заболевших ковидом. За сутки в столице коронавирус обнаружен у 2757 человек. Высокий прирост заразившихся также зарегистрирован в Санкт-Петербурге (2419 новых пациентов), в Подмосковье (2008), а также в Самарской области (904) и в Краснодарском крае (868).

Тройка регионов – лидеров по суточной смертности от коронавируса также не изменилась. В Москве скончались 94 пациента, в Петербурге – 59, в Московской области – 47.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в стране проведено свыше 225,5 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 583 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 757 300 человек.

Москва, Наталья Петрова

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