Калининградских студентов заселят в общежития по QR-коду

Власти Калининградской области ввели ограничения для заселения студентов в общежития. С 1 декабря получить место в кампусе можно только при наличии QR-кода.

Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте кабмина.

Антиковидная мера будет действовать по 1 февраля 2022 года и коснется не только заселения в кампус, но и посещения общежитий. А вот вход на занятия в вузах, а также в детские сады, школы будет свободным.

Напомним, в конце октября в Калининградской области ввели жесткий локдаун. До сих пор действуют ограничения на посещение непривитыми калининградцами торговых центров, фитнес-центров, заведений общепита и культуры.

Калининград, Наталья Рязанова

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