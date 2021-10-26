Калининградская область уходит в жесткий локдаун

Власти Калининградской области ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут действовать ограничения на работу заведений общепита, предприятий розничной торговли и ряда других объектов, сообщает пресс-служба областного правительства. Жесткие дополнительные антиковидные меры вводятся с целью остановить темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, говорится в сообщении.

В период нерабочих дней на все территории области не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России.

Предприятия общепита будут закрыты для посетителей, при этом кафе и ресторана разрешено работать только навынос и доставку.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа торговых центров и непродовольственных магазинов любой площади, кроме магазинов, торгующих продуктами, детскими товарами, лекарственными средствами, а также зоомагазинов.

Заселение в гостиницы в этот период будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее, чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, будут обслуживать только постояльцев.

Школы уйдут на каникулы, а в детсадах будут функционировать только дежурные группы для детей, чьи родители в вынужденные выходные будут работать. Колледжи переходят на дистанционный формат обучения.

МФЦ будут оказывать ограниченный перечень услуг – оформление свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Помимо этого, специалисты МФЦ продолжать принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи.

Также было решено сократить движение общественного транспорта в приморские курортные города – будут выполняться только утренние и вечерние рейсы.

Напомним, что с 1 ноября в Калининградской области без QR-кода не пустят в кинотеатры и учреждения культуры.

Надо отметить, что ранее подобные жесткие ограничительные меры на период нерабочих дней были введены в Москве и Санкт-Петербурге.

С середины октября в Калининградской области наблюдается заметный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: ежедневно выявляется более 300 случаев заражения. Общее число заболевших превысило 62,2 тыс. человек, скончались 839 пациентов с ковидом.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 26.10.21

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