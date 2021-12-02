В России ввели карантин для приезжающих из ЮАР и сопредельных стран

Россия с сегодняшнего дня ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение было принято в связи с обнаружением в Южной Африке нового штамма коронавируса «омикрон». В России этот вариант вируса пока не выявлен, отметила она.

По словам Поповой, поскольку прямое авиасообщение с ЮАР не открыто, возвращающихся из этой страны людей немного – всего несколько сотен. Об этом глава ведомства сообщила в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, Россия с 28 ноября из-за нового варианта коронавируса ограничила въезд иностранцев из девяти стран юга Африки и Гонконга.

О выявлении «омикрон»-штамма в ряде стран Южной Африки стало известно на прошлой неделе. С тех пор случаи заражения этим вариантом коронавируса, по данным ВОЗ на утро 2 декабря, зарегистрированы в 23 странах. Позже стало известно, что новый штамм обнаружен в Финляндии (один случай) и Сингапуре (двое заразившихся). Все случаи – завозные, заразившиеся вернулись из Африки. Ученые предполагают, что из-за большего числа мутаций «омикрон» может быть более заразным, чем «дельта»-штамм, а также может обходить вакцинную защиту.

Москва, Наталья Петрова

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