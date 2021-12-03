Загруженные на «Госуслуги» сертификаты переболевших Covid-19 переоформляют на год

Сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией, размещенные на сайте «Госуслуги», переоформляются на срок действия один год. Об этом информирует Минцифры России.

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что переоформление происходит автоматически и завершится в ближайшие дни.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 ноября предложила продлить действие сертификата для переболевших Covid-19 с шести месяцев до 1 года. Инициатива прозвучала на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал предложение.

Накануне в Минздраве России сообщили, что принято решение о продлении срока ранее выданных сертификатов о перенесенном ковиде до года, отметив, что все новые документы оформляются уже на год.

Москва, Наталья Петрова

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