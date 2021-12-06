Ученые из США изобрели антиковидную жвачку

Ученые из США создали жевательную резинку от коронавирусной инфекции. Она нейтрализует возбудитель в слюне и тем самым снижает риск заразиться Covid-19.

Исследователи взяли за основу белок ACE2, выращенный с использованием генных технологий и растительного материала, сообщает Пенсильванский университет (Филадельфия).

Испытания разработки показали, что жвачка смогла предотвратить попадание вируса в клетки человека. Кроме того, как выяснилось, после использования жвачки в слюне зараженных пациентов заметно снизился уровень РНК-содержащих вирусов, передает радио «Говорит Москва».

Сейчас ученые готовят документы для получения разрешения на проведение клинический испытаний разработки.

Ранее сообщалось, что российские военные ученые работают над новой вакциной от коронавируса, для которой не нужны будут уколы. Препарат, разработкой которого занимается 48-й ЦНИИ Минобороны , планируют выпускать в форме жевательных таблеток и пастилы.

Москва, Наталья Петрова

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