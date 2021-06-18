Ученые в России разрабатывают жвачку-лекарство от Covid-19

Ученые работают над новой вакциной от коронавируса, для которой не нужны будут уколы. Препарат будет мукозальным, его планируют выпускать в форме жевательных таблеток и пастилы, пишет РБК со ссылкой на источник.

Разработкой занимается 48-й ЦНИИ Минобороны, чьи специалисты участвовали в создании препарата «Спутник V» вместе с НИЦ имени Гамалеи.

«Да, работы в данном направлении ведутся», – подтвердил информацию директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.

Как сообщал «Новый День», Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный препарат для лечения пневмонии «Лейтрагин». Лекарство помогает предотвратить тяжелые формы пневмонии при Covid-19.

Кроме того, в конце апреля начались испытания на пациентах лекарства от коронавируса «Мир-19». Разработчик заверил, что препарат можно использовать как для профилактики Covid-19, так и для лечения уже после заражения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.06.21

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