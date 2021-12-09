Более 570 тысяч детей заболели Covid-19 с начала года в России

Медики в России выявили коронавирус более чем у 570 тыс. детей и подростков с начала текущего года, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Практически каждый десятый случай Covid-19 в стране пришелся на несовершеннолетнего.

«В РФ за 2021 год зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за этот период», – сказал замминистра во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Минздрав разработал отдельные методические рекомендации для лечения Covid-19 у детей и подростков. Салагай напомнил, что многие дети болеют бессимптомно, то есть являются распространителями вируса. Чтобы снизить риск заражения и распространения коронавируса чиновник рекомендовал прививать детей 12-17 лет, поскольку соответствующий препарат уже одобрен.

По данным Всемирной организации здравоохранения на детей до пяти лет пришлось около 2% случаев коронавируса в мире, а на детей постарше и подростков – 7%.

Как сообщал «Новый День», Covid-19 у детей очень опасен дальнейшими непредсказуемыми осложнениями: даже после легкой формы у ребят возникает мультисистемный воспалительный синдром.

Москва, Наталья Рязанова

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