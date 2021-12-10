Небольшой рост: в России выявили 30 873 новых заболевших Covid-19

В России третий день подряд суточный прирост заболевших коронавирусом оказался меньше 31 тысячи. За минувший день в стране выявлено 30 873 случая заражения Covid-19, сообщает федеральный операштб по борьбе с инфекцией. Количество подтвержденных случаев заболевания немного выросло по сравнению с предыдущими сутками, когда было зарегистрировано 30 209 заразившихся. Общее число заболевших ковидом в России достигло 9 956 679.

Пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев заражения по-прежнему возглавляет Москва, где за сутки коронавирус выявили у 3447 человек – это на 17,9% больше, чем накануне (2948 заболевших). Вслед за столицей, как и днем ранее, идут Санкт-Петербург (2267 заразившихся), Подмосковье (1712), Самарская область (746) и Красноярский край (733).

Суточная смертность от коронавирусной инфекции продолжила снижаться. За последние сутки в стране подтверждено 1176 летальных исходов – на пять меньше, чем накануне. Согласно данным оперштаба, за все время пандемии в России от ковида скончались 287 180 человек.

В российской столице зафиксировано больше всего новых летальных исходов – 89. В Подмосковье за сутки жертвами коронавируса стали 56 человек, в Санкт-Петербурге – 55.

Вместе с тем за минувший день полностью выздоровели 35 657 больных Covid-19, а за весь период пандемии – 8 673 518.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 230,4 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 629 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 653 466 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»