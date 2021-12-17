Смертность от Covid-19 в России упала до минимума за два месяца

В России за минувшие сутки выявлено 27 743 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный суточный прирост заболеваемости с 8 октября. По сравнению с предыдущим днем (тогда было 28 486 заболевших), число новых заражений снизилось на 2,6%, следует из данных оперштаба. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 10 159 389. При этом число смертей от ковида за сутки оказалось наименьшим за два месяца. Впервые с 25 октября количество летальных исходов опустилось ниже 1100.

В Москве выявлено наибольшее число новых заболевших – 2755. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (1984 заразившихся), Подмосковье (1452), Красноярский край (677) и Нижегородская область (667).

Наименьшие темпы прироста суточной заболеваемости зафиксированы в Калмыкии и Тыве – 0,05%, на Чукотке – 0,1%, а также в Москве, Удмуртии и в Республике Алтай – 0,14%. В целом по России прирост заболевших в относительном выражении составил 0,27%.

В стране продолжает снижаться суточная смертность от коронавируса. За последние 24 часа зарегистрировано 1080 случаев смерти больных ковидом. Это минимальный показатель летальных исходов за сутки с 25 октября.

Больше всего умерших пациентов по-прежнему в Москве – 83, Санкт-Петербурге – 63 и Подмосковье – 60. Согласно данным оперштаба, всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 295 104 человека.

В то же время за сутки полностью выздоровели 37 437 больных ковидом, а за весь период пандемии справились с болезнью 8 914 225 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 234 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за минувший день – 644 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 585 534 человека.

Москва, Наталья Петрова

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