Минимум новых заболевших ковидом за 2,5 месяца выявили в России

В России за минувший день выявлено 27 022 заболевших коронавирусом в 84 регионах, что более чем на 900 случаев меньше вчерашнего показателя (27 967), следует из данных оперштаба. Суточный прирост заразившихся оказался минимальным с 6 октября. Второй день подряд ни одного нового заболевшего не обнаружено на Чукотке. При этом суточная смертность от коронавируса остается на уровне выше 1 тыс. летальных исходов.

Наибольший прирост заболеваемости за сутки зафиксирован в Москве – 2630 случаев. На втором и третьем местах держаться Санкт-Петербурбург (1958) и Подмосковье (1935). Пятерку регионов – лидеров по числу новых заболевших замыкают Красноярский (642) и Пермский (619) края.

Всего в России на сегодняшний день подтверждено 10 241 812 случаев коронавируса.

В то же время за сутки в стране зарегистрировано 1019 случаев смерти из-за Covid-19. Больше всего летальных исходов в Москве (78), Санкт-Петербурге (64) и Московской области (53). Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции в России скончались 298 222 человека.

За вчерашний день полностью выздоровели 30 059 россиян, а за весь период – 9 014 980.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 235,6 млн лабораторных исследований на коронавиурса нового типа, в том числе 459 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 527 924 человека.

Москва, Наталья Петрова

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