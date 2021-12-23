В России третий день подряд выявили менее 26 тыс. новых случаев Covid-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России держится ниже 26 тыс. третий день подряд. За минувшие сутки в стране выявлено 25 667 случаев заражения ковидом, что немного больше, чем накануне (25 264), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная смертность от коронавируса остается выше 1000. За последние 24 часа зарегистрировано 1002 летальных исхода.

Общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 в России достигло 10 318 650, скончались 301 271 больной.

Больше всего новых случаев заболевания снова зафиксировано в Москве – 3062, что на 60,8% больше, чем днем ранее (1904). Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (2198 заразившихся), Московская область (959), Красноярский (601) и Пермский (593) края.

В Москве же зарегистрировано наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки – 77. В Петербурге умерли 55 пациентов, в Подмосковье – 53.

При этом за вчерашний день полностью выздоровели 41 645 больных ковидом, а за все время пандемии – 9 139 166.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 236,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 532 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 476 181 человек.

Москва, Наталья Петрова

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