В России продолжается спад заболеваемости Covid-19: за прошедшие сутки выявлено 23 210 новых заразившихся в 84 регионах – это на 511 меньше, чем накануне, следует из данных федерального оперштаба. Таким образом, второй день подряд суточный прирост заболевших не превышает 24 тыс. Снижается и ковидная смертность, но показатель все еще остается на высоком уровне: за последние 24 часа в стране зарегистрировано 937 летальных случаев (днем ранее 968).

По количеству новых случаев инфицирования лидерство по-прежнему у Москвы – 2239 заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (1834), а на третьем – Подмосковье (1616). В пятерку регионов – лидеров по числу заражений за утки также вошли Свердловская (554) и Иркутская (537) области.

При этом ни одного нового заболевшего не выявлено на Чукотке.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 415 230 случаев коронавируса.

Больше всего новых смертей от коронавируса зафиксировано в Москве (68), Санкт-Петербурге (60) и в Московской области (52). За весь период пандемии от последствий ковида в РФ умерли 305 155 человек.

За сутки в полностью выздоровели 33 715 пациентов с коронавирусом, а за все время эпидемии – 9 293 486.

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено свыше 238,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 371 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 389 693 человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»