Три дозы вакцины не защитили участников научной конференции от «омикрона»

На Фарерских островах более 60% участников закрытой научной конференции заразились «омикрон»-вариантом коронавируса, несмотря на то, что были трижды привиты от Covid-19. Информация об этом появилась на портале medRxiv.

В начале декабря несколько участников закрытой научной конференции в столице Фарерских островов Торсхавне почувствовали себя плохо и обратились к медикам. Ученые сдали ПЦР-тесты. В результате ковид выявили у 21 из 33 участников конференции. Исследования показали, что причиной массового заражения коронавирусной инфекцией стал «омикрон»-штамм.

Отмечается, что все участники конференции прошли полный курс вакцинации от Covid-19 препаратом компании Pfizer. При этом практически все они получили бустерную дозу вакцины, однако это не защитило их от инфицирования. Заболевание у ученых протекало в легкой форме.

Этот случай массового заражения коронавирусом изучили местные специалисты. Они пришли к выводу, что «омикрон»-вариант может очень быстро распространяется даже среди трижды вакцинированных, а его инкубационный период стал значительно короче.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Осло после рождественской вечеринки в одной из компаний. У части заболевших был выявлен «омикрон»-штамм. новый вариант коронавируса распространил один из сотрудников, вернувшийся из Африки. При этом все участники корпоратива были вакцинированы.

Москва, Новый День, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»