Более 60 привитых сотрудников заразились Covid-19 после корпоратива с вернувшимся из Африки коллегой

В Осло зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом после рождественской вечеринки в одной из компаний. Предполагается, что у 17 человек может быть штамм «омикрон». Вероятно, новый вариант коронавируса распространил один из сотрудников, вернувшийся из Африки. При этом все участники торжества были вакцинированы.

В общей сложности на вечеринке собралось от 100 до 120 человек, пишет The Guardian. «На данный момент 60 человек дали положительный результат (на Covid) с помощью ПЦР-тестов, а четверо – с помощью тестов на антигены», – говорится в заявлении пресс-службы мэрии города.

Один случай инфицирования штаммом «омикрон» уже подтвержден. Медики считают, что этот же вариант инфекции может быть выявлен еще у 17 сотрудников, но их результаты анализов пока не поступили.

В городском департаменте здравоохранения заявили, что все участники корпоратива были вакцинированы. При этом перед ужином все чувствовали себя хорошо. «Все было сделано в соответствии с правилами, и никакие запреты не были нарушены», – заключил представитель ведомства.

Осло, Зоя Осколкова

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