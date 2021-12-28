В России выявили минимум новых заболевших Covid-19 за три месяца

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России оказался минимальным за последние три месяца. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 21 992 случая заражения Covid-19 – это на 5,5% меньше, чем накануне (23 210), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Впервые с 24 сентября число выявленных новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки 22 тыс. Общее число заболевших в РФ достигло 10 437 152.

Лидером по количеству новых заразившихся стал Санкт-Петербург, где за сутки ковид подтвержден у 1802 человек. На второе место по этому показателю опустилась Москва – 1705 заболевших (на 23,8% меньше, чем днем ранее). Тройку регионов – лидеров по суточной заболеваемости Covid-19 замыкает Московская область (1574). Следом идут Свердловская (544) и Иркутская (529) области.

Число новых смертей от коронавируса идет на спад, но еще остается на высоком уровне. За последние 24 часа в стране зафиксировано 935 летальных исходов среди пациентов с ковидом. За весь период пандемии от последствий коронавируса умерли 306 090 россиян, сообщает оперштаб.

Больше всего новых жертв Covid-19 по-прежнему в Москве (73). В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрирована 61 смерть среди больных коронавирусом, в Подмосковье 41.

Вместе с тем, за минувший день в России полностью выздоровели 43 961 пациент с ковидом. Это почти вдвое больше количества заболевших. Всего с начала пандемии победили коронавирусную инфекцию 9 337 447 человек.

По информации Роспотребнадзора, в стране за все время пандемии проведено свыше 239 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 306 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 372 465 человек.

Москва, Наталья Петрова

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