Глава Роспотребнадзора: «Коронавирус становится сезонным»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус уже показывает сезонность. По ее словам, новые штаммы будут продолжать появляться.

Как отметила Попова, не стоит ожидать, что «омикрон»-штамм будет последним. «Вирус, конечно же, будет мутировать и будут новые штаммы», – заявила она на встрече на встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Руководитель Роспотребнадзора также сообщила, что коронавирус «уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным». По ее словам, вирус «будет приходить в тот сезон, который себе выберет».

Кроме того, Попова сообщила, что Россия приближается к коллективному иммунитету на уровне 60%. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что этот показатель должен достичь 90%.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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