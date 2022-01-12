Число больных Covid-19 в России снова растет: 17 946 случаев за сутки

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. За сутки во всех регионах выявили 17 946 новых случаев, а общее количество зараженных достигло 10 702 150 человек.

Также растет число больных, у которых Covid-19 протекает бессимптомно. Среди зарегистрированных в последние 24 часа таких 14,8% (2 655 человек). Антилидером по числу новых больных остается Москва – 4008 случаев. Там же самое большое число выписанных по выздоровлению от коронавируса – 2826 человек.

Число больных в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 1659 человек, в Подмосковье – на 1238, Ростовской области – на 367, Свердловской – на 366.

Суточный прирост победивших Covid-19 больше всего в Петербурге (2468), Воронежской (1297) и Московской (1054) областях, на Кубани (970). Всего за сутки выписаны после выздоровления 26 346 человек по всей стране. Общее число выздоровевших пациентов выросло до 9 758 364.

«За сутки зафиксировано 745 летальных исходов. За весь период скончались 318 432 человека», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В конце года источники сообщили, что российские власти готовятся к росту новых случаев Covid-19 до 50 тыс. в сутки. Подъем заболеваемости ожидался январе-феврале 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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