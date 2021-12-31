СМИ: в России ожидают до 50 тыс. случаев Covid-19 в сутки в начале 2022 года

Распространение омикрон-штамма коронавируса в России может привести к новому всплеску заболеваемости. Руководство страны готовится к росту новых случаев Covid-19 до 50 тыс. в сутки, пишет Reuters со ссылкой на три источника в политических кругах.

По словам собеседников, скачок заболеваемости возможен уже в январе-феврале 2022 года. Количество коек для ковидных больных пока достаточно. Власти надеются, что заболевшие будут находиться дома, поскольку пока заболевание «Омикроном» протекает более мягко, чем при дельта-штамме.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что окончание эпидемии в России ожидалось в июле-августе 2022 года. С возникновением омикрон-штамма специалисты отказались от предыдущих прогнозов. Новые сроки предполагаемого окончания эпидемии Covid-19 в России пока не определены, рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала «цунами» заражений «Омикроном» и дельта-штаммом коронавируса. За неделю количество случаев Covid-19 в мире увеличилось на 11%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»